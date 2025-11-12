شاهد: شارات حمراء تجتاح لندن بشعار “أطلقوا الرهائن الفلسطينيين”

انطلقت في العاصمة البريطانية، لندن، حملة رمزية جديدة تحت عنوان “أطلقوا الرهائن الفلسطينيين”، استخدمت الشارات الحمراء شعارا لها لتكون بمثابة إشارات حمراء تُنبه العالم إلى ملف الأسرى الفلسطينيين.

وتهدف الحملة إلى تذكير العالم بوجود نحو 9100 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بينهم نحو 400 طفل، بالإضافة إلى آلاف من المحتجزين إدارياً بلا محاكمة، حيث قُدروا بنحو 3500 معتقل إداري.

وتركز الحملة في مرحلتها الأولى على التعريف بملف الأطباء والنساء والأطفال المحتجزين.

تفاعل واسع

وأثارت الحملة تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية، حيث طالب ياسين عزالدين بـ”توسيع هذه الحملات في كل مكان وتعريف العالم بالظلم”، مؤكداً أن الإفراج عن الأسرى ليست مهمة المقاومة وحدها. وأشار إلى أن هناك حوالي 3500 معتقل إداري وآلاف من المدنيين، ويجب إطلاق صراحهم “فوراً ولا ذريعة بالأساس لاحتجازهم”.

بينما وصف توبش رحمن المبادرة بأنها “جميلة”، معتبرا أن كل شريط أحمر هو تذكير بـ”أولئك الذين سجنوا ظلماً”.

وضرب جاك ستيورت مثالا بالدكتور حسام أبوصفية، مؤكدا أنه “لا يوجد أي دليل يبرر اعتقاله”، مما يجعل احتجازه غير قانوني وانتهاكاً للقانون الدولي الذي يحمي العاملين في المجال الطبي. ووصفه بأنه “رهينة محتجزة تعسفياً من قبل إسرائيل”.