الأمم المتحدة تحذر من “نسق جديد” لعنف المستوطنين في الضفة الغربية (فيديو)

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن ممارسات المستوطنين، وعلى رأسها إشعال النيران في ممتلكات الفلسطينيين ودور عبادتهم، معتبرة أنها تمثل “نسقاً جديداً من العنف” ضد الفلسطينيين.

وطالب المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ثمين الخيطان خلال مؤتمر صحفي لمنظمات الأمم المتحدة بضرورة “التحقيق والمساءلة” حول كل ما تقوم به القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية، مشددا على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

تحذيرات من القوة المفرطة

وفي سياق متصل، وجهت الأمم المتحدة تحذيراً لقوات الأمن الإسرائيلية بشأن قواعد الاشتباك وطالبت بـ “تفادي استخدام الرصاص الحي في الضفة الغربية طالما لا يوجد تهديد لحياتها”.

ونبهت المنظمة الدولية حول ظروف اعتقال إسرائيل للفلسطينيين، مشيرة بشكل خاص إلى تقارير تتعلق بـ “التعذيب والعنف الجنسي”، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

وجددت الأمم المتحدة التأكيد على أن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، مشددة على أن “حق الفلسطينيين في تقرير المصير يجب أن يتحقق”، مؤكدة على ضرورة بلورة مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.