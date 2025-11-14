كارثة في غزة.. الدفاع المدني يعلن عجزه التام أمام المنخفض الجوي بعد تدمير إمكانياته

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم الجمعة، أن القطاع يمر حالياً بمرحلة كارثية في ظل اشتداد المنخفض الجوي، ما فاقم من الواقع المعيشي المأساوي للنازحين حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق خيام ومراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين، مما يهدد حياتهم ويزيد من معاناتهم الإنسانية.

شلل تام في قدرات الاستجابة

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني تلقي مئات طلبات الاستغاثة من المواطنين والنازحين بسبب تداعيات المنخفض الجوي، إلا أن انعدام الإمكانيات أعاق الاستجابة الفعالة.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر في وقت سابق اليوم، تأكيد الدفاع المدني أن المنظومة المخصصة للتعامل مع المنخفضات الجوية قد تم تدميرها بالكامل، مما يعني عجزه التام عن تقديم أي مساعدة أمام معاناة المواطنين في ظل استمرار تساقط الأمطار وتواصل حركة النزوح الداخلية بحثا عن مأوى آمن يقي الناس من المطر والبرد القارس.

دعوات للتدابير الوقائية الذاتية

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا موجها إلى المواطنين، لا سيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في كافة مناطق القطاع، دعت فيه إلى ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي.

وحثت المديرية المواطنين على التعاون والتآزر فيما بينهم، وشددت على أهمية تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها خشية من تدفق مياه الأمطار، في محاولة للتخفيف من وطأة الكارثة في ظل غياب القدرة الرسمية على تقديم الدعم اللوجستي اللازم.