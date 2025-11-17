3 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين بنيران الاحتلال في غزة (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، باستشهاد 3 فلسطينيين جراء الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق مختلفة بمدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد مواطن برصاص مسيرة للاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن طفلا استشهد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استشهد مواطن آخر بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى المعمداني إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المدنيين في حي الشجاعية.

وأكد أحد المصابين أن طائرة مسيرة استهدفتهم داخل الخط الأصفر أثناء بحثهم عن الحطب لاستخدامه في الوقود.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 69,483، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والمصابين إلى 170,706، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.