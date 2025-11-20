الأوسع منذ 1967.. إسرائيل تقرر مصادرة 1800 دونم بالضفة لتطوير موقع أثري

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي أعلنت نيتها مصادرة 1800 دونم من أراض خاصة شمالي الضفة لتطوير موقع أثري.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الأراضي التي ستتم مصادرتها لصالح موقع أثري تقع قرب قرية سبسطية الفلسطينية شمالي الضفة وتضم عشرات الآلاف من أشجار الزيتون.

الأوسع نطاقا

وأكدت هآرتس أن أمر المصادرة لأراض في قرية سبسطية شمالي الضفة لتطوير مناطق أثرية هو الأوسع نطاقا منذ عام 1967.

ويعود تاريخ المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، بحسب معطيات وزارة السياحة الفلسطينية إلى العصر البرونزي (3200 قبل الميلاد).

وتقع بلدة سبسطية على الطريق الرئيسي بين مدينتي نابلس وجنين على هضبة وسط سلسلة جبلية، حيث تبلغ مساحتها حوالي 4777 دونما، وفق معلومات رسمية نقلها معهد الأبحاث التطبيقية “أريج”.

وتنتشر في سبسطية آثار عربية وكنعانية ورومانية وبيزنطية وفينيقية وإسلامية.

السلطة على آثار الضفة

وفي يوليو/تموز 2024، أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على “مشروعي قانونين”، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرقي القدس المحتلة. ويجب التصويت على مشروعي القانونين بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.