حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكبر جريمة إبادة في القرن ضد أطفال فلسطين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني، يمر هذا العام في ظل ما وصفه بـ”أبشع الكوارث الإنسانية”، حيث يواجه الأطفال الفلسطينيون استهدافا مباشرا وممنهجا يخترق القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

أكبر جريمة ضد الطفولة في القرن 21

وسجل المكتب أرقاما مروعة تبرهن على أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب “أكبر جريمة عالميا ضد الطفولة في القرن الحاضر”، حيث تجاوز عدد الشهداء الإجمالي حاجز 20 ألف طفل، منهم 1,015 طفلاً كانت أعمارهم تقل عن عام واحد، في دلالة واضحة على حجم الإبادة التي طالت أصغر الفئات العمرية.

موت جوعا وحياة مبتورة

كما وثق المكتب استشهاد 154 طفلا جوعا، معتبرا ذلك جريمة إبادة صريحة باستخدام التجويع سلاح حرب، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 864 طفلا بعاهات دائمة نتيجة البتر، فيما اعتبره “أكبر موجة إعاقات جماعية تشهدها فلسطين المعاصرة”، فضلا عن وجود أكثر من 56,348 طفلا يتيما فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، وهو ما يشكل أكبر موجة يتم ناتجة عن حرب واحدة في العصر الحديث.

قتل الأطفال والرضع جوعا

وفي سياق متصل، سلط البيان الضوء على أبعاد “هندسة التجويع البطيء” التي يمارسها الاحتلال، حيث يقدر أن 650 ألف طفل مهددون بالموت عبر الجوع البطيء بسبب النقص الحاد في الغذاء.

وأشار البيان إلى تفاقم الوضع الإنساني مع تعرض 40,000 رضيع لخطر الموت بسبب نقص حليب الأطفال، وهو ما يؤكد “تعمد الاحتلال استهداف الأطفال الرضع ضمن سياسة الإبادة”.

مسؤولية الاحتلال

وبناء على هذه المعطيات الكارثية، حمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة، موجها نداءات عاجلة للمجتمع الدولي. وطالب المكتب بإدانة استمرار الاحتلال في استهداف الأطفال وقتلهم وتجويعهم، وتحميله المسؤولية الكاملة عن المعاناة غير المسبوقة لأكثر من مليون طفل.

مطالب بتحرك دولي وإجلاء طبي

ودعا المكتب إلى تحرك فوري من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن واليونيسف والمنظمات الحقوقية، لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأطفال وإدخال الغذاء والدواء وحليب الأطفال دون قيد أو شرط.

كما شدد المكتب على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة الجماعية والقتل المتعمد للأطفال، لضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الإجلاء الطبي العاجل لآلاف الأطفال الذين يواجهون الموت بسبب منع السفر والعلاج.