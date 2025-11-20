شاهد: معاودة البحث عن جثث أسرى إسرائيليين شرقي مدينة غزة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، باستئناف الصليب الأحمر الدولي والمقاومة الفلسطينية بمشاركة اللجنة المصرية الفنية عمليات البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في حي الزيتون.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، التحركات الجارية للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ضمن جهود ميدانية مشتركة تتم بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتجري أعمال البحث في ظروف ميدانية معقدة بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالمنطقة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالإضافة إلى آثار الأمطار الغزيرة التي كونت بركا مائية في عديد من المناطق.

وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تنفذ في مدينة غزة خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن جرت العملية الأولى في حي التفاح حيث تمكنت المقاومة من استخراج جثة أسير إسرائيلي، وأسفرت العملية الثانية -وهي في حي الشجاعية– عن العثور على جثتي أسيرين إسرائيليين.

وتشترط إسرائيل تسلّم جميع الجثث قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، في حين تؤكد حماس أن هذه العملية تتطلب وقتا وجهدا كبيرين وتعاونا فنيا ولوجستيا مكثفا.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وحتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات 27 آخرين من أصل 28.