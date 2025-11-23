فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

إصابات واعتقالات.. الاحتلال يفرق احتجاجات أهالي مخيم نور شمس وناشطين أجانب بقنابل الغاز (فيديو)

مدة الفيديو 02 دقيقة 34 ثانية 02:34
Published On 23/11/2025
آخر تحديث: 04:19 PM (توقيت مكة)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قنابل الغاز لتفريق سكان من مخيم نور شمس في طولكرم أمام مدخل المخيم للمطالبة بالعودة إلى منازلهم التي طُردوا منها.

واحتشد عدد كبير من أهالي مخيم نور شمس في طولكرم للاحتجاج على منعهم من الوصول إلى منازلهم بسبب العملية التي أطلق عليها الاحتلال “الأسوار الحديدية”.

كما فرقت قوات الاحتلال ناشطين أجانب شاركوا في الوقفة، واعتقلت عددا منهم.

إصابة طفلة

ونقلت وسائل إعلام محلية فلسطينية عن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفلة (9 سنوات) بقنبلة صوت في الرأس بمخيم نور شمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

قمع متواصل

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، إذ بدأه بمخيم جنين ثم انتقل إلى مخيمَي طولكرم ونور شمس، مما أسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير عشرات الآلاف من سكانها.

المصدر: الجزيرة مباشر

