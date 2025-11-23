صالة “أبو يوسف النجار” في غزة.. من مركز للفعاليات الرياضية إلى مأوى للنازحين (فيديو)

تعرضت صالة “أبو يوسف النجار” الرياضية في خان يونس لدمار واسع، وتحولت من منشأة رياضية حيوية إلى مبنى شبه مدمر يُستخدم لإيواء النازحين.

كانت صالة الشهيد أبو يوسف النجار المغطاة تخدم قطاعا كبيرا من الرياضيين الفلسطينيين في ألعاب جماعية وفردية مختلفة، وتُعَد مركزا مهمّا لضيافة الفعاليات الرياضية والمدرسية، وتبلغ مساحتها 4000 متر مربع.

وحصلت الجزيرة مباشر على صور خاصة ولقطات جوية تكشف كيف تعرضت الصالة للحرق والخراب التام نتيجة القصف، مما أوقف دورها الرياضي تماما.

وتحولت الصالة الآن من مقر يجمع الشباب والرياضيين على وجه التحديد في الفعاليات الرئيسية إلى مركز للطوارئ يعالج المرضى، ومأوى مؤقت لاستقبال آلاف من النازحين.

مطالب بإعادة التأهيل

ومع التدمير الذي طال المنشأة، تطالب الجهات المعنية بالبدء في إجراءات لإنقاذ ما تبقى وإعادة تأهيل وصيانة شاملة للمكان، لتمكينه مستقبلا من استعادة دوره في خدمة المجتمع والرياضة، بعد انتهاء أزمة النزوح.

تدمير المنشآت الرياضية

وبجانب العديد من المنشآت الرياضية الكبرى التي دمرها الاحتلال، وثَّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في أغسطس/آب الماضي، أن عدد المنشآت الرياضية التي دمرها الجيش الإسرائيلي 264 منشأة، بواقع 184 دُمرت كليا، و81 منشأة دُمرت جزئيا، بحسب بيانات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.