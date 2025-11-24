شاهد: لحظة انتشال رفات أسير إسرائيلي شمال مخيم النصيرات

حصلت الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، على صور خاصة لعملية انتشال رفات أسير إسرائيلي كانت تحتجزه سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شمال مخيم النصيرات.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر أن عناصر السرايا تمكنت من العثور على الرفات بعد 5 أيام من البحث المتواصل بمشاركة آليات من اللجنة المصرية على أن يتم تسليمه للصليب الأحمر بحسب البروتوكول المتبع بين كتائب الشهيد عز الدين القسام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال مكثت فترة طويلة في المنطقة وبحثت لكنها لم تتمكن من العثور على شيء.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سلّمت حركة حماس عشرين أسيرا إسرائيليا، ورفات 26 آخرين من أصل 28.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراج الجثث نظرا إلى الدمار الهائل في غزة.