غزة.. غياب المواصلات وندرة الإسعاف يجبران امرأة على الولادة في الشارع (فيديو)

لم تتخيل الفلسطينية سماهر بربخ طوال فترة حملها أن تضع مولودتها في الشارع دون أي تدخل طبي ثم تصل إلى المستشفى بعد إتمام جميع مراحل الولادة.

وكشفت سماهر (23 عاما) للجزيرة مباشر أن آلام المخاض فاجأتها ليلًا، وتحركت على الفور مع زوجها ووالدته إلى المستشفى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لكن عدم توفر المواصلات وتأخر سيارة الإسعاف أجبراها على أن تضع طفلتها وسط الشارع، ليساعدها المارة والجيران في عملية الولادة، مشيرة إلى أنها أُغمي عليها لحظة الولادة ولم تدر ما الذي حدث لها.

وأوضحت أنها عانت خلال الحمل بسبب النزوح والمجاعة، وتابعت: “لم يكن زوجي يملك المال خلال فترة الحمل لمتابعة حالتي الصحية أو الانتقال للمستشفى”.

بدورها أعربت ربا البيوك، جدة الطفلة، عن حزنها الشديد بسبب ولادة زوجة ابنها في الشارع ليلًا، لشحّ وسائل النقل، وعبرت عن شعورها بالصدمة بسبب ما حدث، قائلة “كنت أتمنى أن تكون ولادتها مثل ولادة أي سيدة في العالم. الوضع في غزة صعب للغاية”.

وأشارت إلى أن النساء في غزة لا يتلقين العناية الملائمة لهن خلال فترة الحمل والولادة بسبب الحرب، ووجهت نداء إلى العالم بضرورة توفير الخدمات الصحية الملائمة للأطفال والنساء الحوامل بشكل خاص وجميع النساء بشكل عام.

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طوال أكثر من عامين في نتائج كارثية على الأطفال والنساء في القطاع، حيث حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان الشهر الماضي من أن تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضع في القطاع “ستمتد أجيالا”، مما “سيسبب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة” للأطفال الذين يولدون حاليا في غزة.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن الحرب والمجاعة تسببا في أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية.