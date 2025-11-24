4 شهداء برصاص قناصة وقصف إسرائيلي لغزة (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي وإطلاق نار في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد مواطنَين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي شرقي خان يونس، حيث قصفت مسيرة إسرائيلية تجمعا لمواطنين عادوا لتفقد منازلهم داخل الخط الأصفر بمنطقة ارميضة ببلدة بني سهيلا، فيما يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد مواطنَين آخرَين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وحصلت الجزيرة مباشر على لقطات لوصول شهيد للمستشفى الأهلي العربي المعمداني إثر استهدافه بطلق قناصة متمركزة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.