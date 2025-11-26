الاحتلال يواصل قتل المدنيين في غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، باستشهاد مواطنَين بنيران قوات الاحتلال في خان يونس بجنوب قطاع غزة ومنطقة المغازي وسط القطاع.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر بنيران قوات الاحتلال إثر استهدافهم من قبل طائرة كواد كابتر بمنطقة مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، كما استشهد مواطن جراء استهداف مجموعة مواطنين في منطقة المغازي وسط القطاع.

وحصلت الجزيرة مباشر على لقطات لوصول شهيد خان يونس إلى مستشفى مجمع ناصر الطبي ووصول شهيد المغازي إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه قتل 5 فلسطينيين زعم إنهم خرجوا من أحد الأنفاق في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك خلال عمليات تمشيط نفذتها القوات التابعة للقيادة الجنوبية.

واستشهد أول أمس الاثنين 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي وإطلاق نار في مدينتي غزة وخان يونس.