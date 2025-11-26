صحة غزة تتسلم جثامين 15 شهيدا أفرج عنها الاحتلال (فيديو)

أكدت مراسلة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، وصول جثامين 15 شهيدا فلسطينيا تسلمهم الصليب الأحمر من الاحتلال إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه باستلام 15 جثمانا تم الإفراج عنهم اليوم يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثمانا.

وأضافت في بيان أنه تم التعرف حتى الان على 99 جثمان من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الإحتلال.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.