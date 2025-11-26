غزة.. طفلة تحلم بخيمة تحميها من الأمطار والبرد (فيديو)

يضيف المنخفض الجوي فصلا مأساويا جديدا من المعاناة على النازحين الذين يسكنون في الخيام، حيث غرقت الخيام البالية والمهترئة في مياه الأمطار التي بدأت بالتساقط صباح اليوم.

التقى مراسل الجزيرة مباشر بإحدى العائلات التي تعيش في خيمة غارقة بالمياه، والتي عبرت عن حجم الكارثة الإنسانية.

روت الأم كيف استيقظت في منتصف الليل لتجد أطفالها غارقين بالماء، فاضطرت لحملهم والهرب بهم إلى “بيت درج” ضيق ومليء بالأغراض. وحين سألها البعض في الطريق إن كان سبب الفرار هو القصف؟ فأجابتهم لا بل هو المطر.

معاناة الأطفال

تساءلت الأم “ايش ذنبهم الأطفال؟”، مشيرة إلى أن لديها طفلا يعاني أزمة مناعية لا يتحمل وجود البرد والمياه.

وأكدت أن المياه أتت على الفرش البسيطة، متسائلة من أين ستأتي بملابس وفُرش جديدة لأطفالها؟.

ولفتت الأم إلى أنها عجزت عن الإجابة حين سألتها ابنتها الصغيرة لماذا يحدث لها ذلك دون كل الأطفال؟

كما تحدثت طفلة قائلة إنها تحلم بخيمة تقيها من المطر والبرد.

النداء الأخير

وعبرت العائلات عن إحساسها بالخذلان والعجز أمام الكارثة وقال رب الأسرة: “مش عارف الواحد يعني زي الولد الصغير بترمي في بحر بتقول له يلا دبر حالك”.

وأكد أن مطالبه “أبسط من البسيط”: “بدي خيمة… أنا بدي بس لما أحط الخيمة إني ما أغرقش”.

كارثة إنسانية

وتسبب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، الثلاثاء، في غرق عشرات من خيام النازحين الفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وقال جهاز الدفاع المدني بغزة، إن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في غرق مئات الخيام ومراكز الإيواء في مختلف محافظات القطاع، محذرا من تساقط أبنية استهدفتها إسرائيل خلال عامي الإبادة الجماعية.

وحذر متحدث الدفاع المدني محمود بصل من وجود مئات البلاغات عن مخلفات إسرائيلية خطيرة جرفتها مياه السيول إلى مناطق مأهولة، مما يشكل خطرا على حياة الأهالي.

وأكد أن قدرات الدفاع المدني “معدومة، ولا نمتلك مضخات لسحب المياه، وآلاف المباني الآيلة للسقوط تهدد حياة الفلسطينيين”، جراء غزارة الأمطار.