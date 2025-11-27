المستوطنون يجرفون أراضي المواطنين ويقتلعون أشجار الزيتون في ترمسعيا شرق رام الله

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، بتجريف المستوطنين لأراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله من اجل شق وتوسعة طريق استيطاني.

وقال أحد السكان عبد الله ابو عواد، إن المستوطنين اعتدوا على منزله وحطموا محتوياته في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من الشهر الجاري، ولاحقا جرى تجريف الأرض المحيطة بالمنزل واقتلاع أشجار الزيتون وإلقاء النفايات خلف المنزل ومنع سكان المنطقة من الوصول لأراضيهم وقطف الزيتون.

من جانبه، قال الناشط ضد الاستيطان في بلدة ترمسعيا عوض ابو سمرة، إن جرافات المستوطنين تواصل تجريف أراضٍ تابعة للمواطنين، من أجل شق طريق استعماري يربط سهل ترمسعيا بمستوطنة “شيلو”، ما يشكل خطر الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي وأكد أن الأهالي تصدوا عدة مرات.

ولفت أبو سمرة إلى أن المستوطنين قبل نحو شهرين، جرفوا نحو 800 دونم مزروعة بأشجار زيتون محاذية لـ”شيلو”، وما يجري حاليا هو استكمال للمشروع الاستيطاني.

وتداولت منصات إعلامية مقاطع فيديو لآثار هجوم المستوطنين على عزبة في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وفي وقت سابق اليوم اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أشجار زيتون في القرية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، شهد أكثر اعتداءات المستوطنين العنيفة خلال شهر، منذ أن بدأ تسجيل هذه الاعتداءات عام 2006.

وقد وقع في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري نحو 264 هجوما تسببت في سقوط ضحايا ووقوع أضرار في الممتلكات، ولم تحاسب سلطات الاحتلال أيا من مرتكبي هذه الجرائم.

وتصاعدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.