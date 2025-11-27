حماس: سجون الاحتلال أصبحت ساحات قتل لتصفية أبناء شعبنا في ظل صمت دولي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن استشهاد أكثر من 94 فلسطينا داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة، في إشارة إلى حرب الإبادة التي استمرت سنتين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعبر عن “نهج إجرامي منظم حوّل السجون إلى ساحات قتل لتصفية أبناء شعبنا”.

وقالت حماس في بيان صادر عنها إن “جرائم الاحتلال بحق أسرانا جرائم حرب مكتملة وفق القانون الدولي الإنساني”.

الصمت الدولي

واعتبرت الحركة أن “الصمت الدولي يمنح الاحتلال تفويضا لمواصلة قتل أسرانا في الزنازين”.

وحذر البيان من خطورة ما يتعرض له الأسرى من “انتهاكات لاإنسانية، أثبتتها شهادات حيّة وتقارير حقوقية موثوقة؛ شملت الضرب المبرّح، والحرق بالماء المغلي، والهجمات بواسطة الكلاب، إلى جانب الاعتداءات الجنسية”.

نداء للجهات الدولية للتحرك

وطالب البيان دول العالم، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهات الحقوقية والقانونية، وأحرار العالم، بالتحرّك العاجل، وممارسة كل وسائل الضغط لوقف جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى، وضمان حقوقهم التي كفلتها جميع المواثيق والأعراف الدولية.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأربعاء، أن منظمات حقوقية إسرائيلية قدمت تقريرا للأمم المتحدة يفيد بأن إسرائيل فاقمت من خروقاتها لاتفاقية مناهضة التعذيب بشكل كبير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد التقرير الحقوقي أن الممارسات الإسرائيلية في السجون ومراكز الاحتجاز بحق المعتقلين الفلسطينيين تدهورت بشكل كبير، عبر تزايد حاد في حالات الحرمان من العلاج الطبي، والتجويع، وإساءة المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز.