أيام الله.. هل ما يحدث في غزة والسودان عقاب للأمة؟ (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد إبراهيمي في معرض إجابته عن سؤال يطرحه كثيرون حول ما إذا كان ما يجري في غزة والسودان عقابًا من الله تعالى، إن عقاب الله يكون للكفار، أما ما يتعرّض له المسلمون فهو ابتلاء وامتحان.

وأوضح أن ما يمر به المسلمون اليوم قد مرّ به الأنبياء من قبل، وتعرّض له رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير الخلق.

وأضاف الشيخ إبراهيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ثلاث سنوات في الحصار في شِعْب مكة، يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وقد أوذي في بدنه وجاع وتحمّل ما لا يطيقه البشر.

وبيّن أنه ورد في السيرة النبوية أن النار لم تكن تُوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا لثلاثة أشهر، مستشهدًا بالحادثة المعروفة حين جاءه ضيف فلم يجد ما يقدمه له، حتى بعد أن طاف بيوت زوجاته، فخرج إلى المسجد وقال: “من يضيف ضيف رسول الله؟”

وأشار الشيخ أحمد إبراهيمي أيضًا إلى حادثة أخرى، حين خرج رسول الله من بيته جائعًا، فخرج بعده أبو بكر الصديق وأبو هريرة رضي الله عنهما، فسألاه: ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ فقال لهم: “أخرجني الذي أخرجكما”، في إشارة إلى الجوع.