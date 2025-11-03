شاهد: صور جوية تكشف حجم الدمار في شارع جلال ودوار أبو حميد بخان يونس

أظهرت صور جوية حديثة آثار الدمار الكبير الذي طال شارع جلال ودوار أبو حميد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتوضح الصور الخاصة بالجزيرة مباشر التحول الكامل لواجهات المحال التجارية والأسواق إلى أنقاض، مع تضرر المباني على امتداد شارع جلال بشكل واسع نتيجة الغارات المتكررة.

وتسبب القصف في تدمير خطوط المياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى انقطاع الخدمات الأساسية وزيادة معاناة السكان.

وتعكس حالة الدمار هذه الحاجة الملحّة لإعادة الإعمار وتوفير الدعم العاجل للخدمات الأساسية في القطاع، وسط استمرار تضرر البنية التحتية وصعوبة الظروف الإنسانية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار القطاع ستتطلب نحو 70 مليار دولار.

وإجمالا، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

ويُرجَّح أن أكثر من 9500 فلسطيني ما زالت جثثهم تحت الأنقاض، كما أدى القصف إلى دمار هائل طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.