بإمكانات معدومة.. النازحون في غزة يترقبون منخفضا جويا ثالثا (فيديو)

تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع قرب وصول موجة طقس قاسية جديدة على شكل منخفض جوي ثالث شديد، مصحوبا بأمطار ورياح قوية، سيضرب المنطقة خلال اليومين المقبلين، ويُتوقع أن يستمر ثلاثة أيام متواصلة.

وأكد مراسل الجزيرة أن حصيلة الأضرار في المنخفضين الجويين السابقين بلغت نحو 22 ألف خيمة في مختلف مناطق القطاع، مع وجود نحو 280 ألف عائلة فلسطينية تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية والتدفئة.

وعبَّر النازحون في مخيمات المواصي الذي يُعرف الآن بـ”المخيم القطري” لمراسل الجزيرة مباشر عن عجزهم التام عن الاستعداد للشتاء مع انعدام وجود أي إمكانات مادية وأي مواد متاحة للشراء مثل الخشب أو الشوادر (الأغطية البلاستيكية) لمواجهة المنخفض القادم.

ووصف النازحون في المواصي كيف دخلت المياه إلى الخيام كأنها “شلالات”، مما دفع الأطفال إلى الصراخ، وأجبر العائلات على البقاء مستيقظة طوال الليل.

المطر من أمنية إلى تهديد

قال أحد النازحين إنهم كانوا في السابق “يتمنون المطر”، أما الآن “الناس صارت تقول يا رب ما يجي مطر. عشان ما نتبهدلش”.

وناشد الأهالي المؤسسات الدولية والأهلية والمبادرين لدعم “الناس الغلبانة”، موجهين نداء خاصا إلى أهل قطر بعد تسمية مخيمهم بـ”المخيم القطري”.

تحذير بلدية رفح

بدوره، شدَّد رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي على أن الأزمة الإنسانية هي نتيجة مباشرة للتقييد المستمر على المعابر، مؤكدا أن الأوضاع الحالية خطِرة جدّا، وأن كل خيمة أصبحت “نقطة ساخنة” مهدَّدة بالغرق والتضرر.

كما حذر من أن أغلبية الأطفال يرتدون ملابس صيفية ولا يجدون الدفء، مما يولّد أمراضا كثيرة، ويسبب وفاة المواليد الجدد الذين يخرجون للحياة دون مقومات للتدفئة.

ووصف الدكتور الصوفي الوضع قائلا “الحرب توقفت عن القتل المباشر ولكن الآن المرحلة القتل البطيء، القتل بالتجويع، القتل بالبرد، القتل بعدم تمكين الناس من الوصول إلى احتياجاتها الأساسية”.

وناشد الصوفي لإدخال 30 ألف خيمة على الفور، وتوريد المعدات الثقيلة لتسوية البنية التحتية المتضررة.

وأكد أن الاحتلال ما زال يتحكم في آلية إدخال المواد، إذ يمنع إدخال مكملات الإيواء كالأخشاب والحديد والزينك والشوادر وكذلك غاز الطهي بكمية كافية، مشيرا إلى أن ما يدخل لا يلبي سوى 20% من الاحتياج اليومي للغاز.