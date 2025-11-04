فلسطين|إسرائيل

لحظة تسلم الصليب الأحمر رفات أسير إسرائيلي من غزة (فيديو)

Published On 4/11/2025

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء أن الصليب الأحمر تسلم رفات أحد الأسرى من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في القطاع.

وقال الجيش في بيان “وفق المعلومات الواردة من الصليب الأحمر فإن نعشا يضم جثة رهينة صار في عهدة طاقمها وهو في طريقه لتسليمه للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حركة حماس قد تتمكن خلال الأيام القادمة من تسليم مزيد من جثامين الأسرى.

وذكرت الهيئة أنه جرى تنسيق عمليات بحث إضافية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحماس في مناطق بقطاع غزة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تكثيف عمليات البحث قد يتيح استعادة مزيد من الجثامين، مؤكدين أن الأيام الأخيرة شهدت تقدما في تحديد مواقع عدد من الأسرى القتلى الذين دُفنوا داخل القطاع.

والأحد، سلَّمت حماس جثث 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي، من بينهم العقيد أساف حمامي، وهو أرفع ضابط أسرته كتائب القسام.

وبتسليم الجثث الثلاث تكون الحركة قد أفرجت منذ بدء الاتفاق عن الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وجثث 18 أسيرا من أصل 28، بينما ادعت تل أبيب سابقا أن إحدى الجثث المُتسلَّمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

المصدر: الجزيرة مباشر

