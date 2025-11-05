بمشاركة فرق مصرية والصليب الأحمر.. المقاومة تواصل البحث عن جثث أسرى الاحتلال في الشجاعية لليوم الرابع (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن فرقا من الصليب الأحمر بمشاركة فرق فنية مصرية دخلت حي الشجاعية شمالي غزة برفقة المقاومة، اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

جاء ذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر أنه يتبقى 7 جثامين أعلنت حركة حماس التزامها بتسليمهم. وأضاف من المتوقع استخراج جثمان أحد الأسرى اليوم، على أن يتم إعلان نتيجة البحث بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

العثور على جثمان أسير

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الثلاثاء، أنها عثرت على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى، شرق حي الشجاعية، خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر.

و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلَّم رفات أحد الأسرى من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في القطاع.

الاحتلال يعلن عن هويته

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تحديد هوية جثة الرقيب إيتاي تشين، التي سلّمتها كتائب القسام عبر الصليب الأحمر فجر الأربعاء، وهو شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار الجيش إلى أن تشين خدم في الكتيبة 77 من اللواء السابع. وأوضح أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد بأنه قُتل في كيبوتس نير عوز صباح 7 أكتوبر 2023، ثم نقلت جثته لاحقًا من قبل حركة حماس، فيما أعلنت إسرائيل وفاته رسميًا في 10 مارس 2024.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل في غزة.

والأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بدخول معدات للبحث عن جثامين الأسرى القتلى، وفق ما أكده إعلام إسرائيلي، في وقت تمنع فيه دخول آليات ثقيلة للقطاع لانتشال الآلاف من جثامين الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال الحرب.