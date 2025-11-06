فلسطين|قطاع غزة

لجنة شؤون المفقودين في غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض (فيديو)

Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 02:29 PM (توقيت مكة)

وجهت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في “حرب الإبادة” بغزة نداء عاجلا، اليوم الخميس، للمجتمع الدولي، مؤكدة أن أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، وأن القطاع تحول إلى “أكبر تجمع للمقابر في العالم”.

وأكدت اللجنة أنها تأسست لمتابعة شؤون مفقودي الشعب الفلسطيني وهدفها الأساسي “حفظ كرامة الإنسان حيا وميتا”، مطالبة بالتحرك الفوري لانتشال الجثامين وإعادة البناء.

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي

طالبت اللجنة بجهود دولية لإدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض التي تسببت في “نوائب كارثية”، تقع تحتها “آمال وطموحات ومستقبل لأبناء شعبنا”.

كما دعت لتوفير فرق طبية متخصصة لتحديد هوية الجثامين، مما يساهم في مساعدة ذويهم الذين يعانون من قلق دائم حول مصير أبنائهم المجهول.

وأكدت على ضرورة تسريع إعادة البناء بدءاً بجهود رفع الأنقاض “بما يحقق كرامة شهدائنا”.

“أكبر تجمع للمقابر في العالم”

وذكرت اللجنة أن أدنى حقوق غزة اليوم، بعد تحولها إلى “أكبر تجمع للمقابر في العالم”، هو “تحويل المقابر جميعاً إلى مقبرة واحدة”، مشيرة إلى المقابر التي مسحها الاحتلال مرات متكررة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل العمل على إطلاق منصات رسمية لمتابعة شؤون المفقودين للمساعدة في تخفيف أرق ذويهم والمساعدة في دفن جثامين الشهداء.

المصدر: الجزيرة مباشر

