“سياسة الخنق والتجويع”.. حكومة غزة تكشف أرقاما صادمة عن المساعدات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس “سياسة التضييق والتجويع” بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، وذلك عبر تقييد تدفق المساعدات بشكل كبير، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.

وكشف المكتب في بيان عن أرقام صادمة لتدفق المساعدات منذ بدء وقف إطلاق النار حيث بلغ متوسط الشاحنات اليومي 171 شاحنة فقط يومياً، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أنه لم يدخل القطاع سوى 4,453 شاحنة من أصل 15,600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى تاريخه.

وأكد المكتب الحكومي أن “الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل القطاع لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية”.

حرمان من الأغذية الأساسية

وفي إطار “سياسة التجويع”، أشار المكتب إلى أن الاحتلال يحرم المدنيين من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى توفير تدفق منتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يومياً بصورة عاجلة.

وأكد استعداد الحكومة لتسهيل إدخال وتوزيع المساعدات بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية بما يضمن وصولها للشعب الفلسطيني.