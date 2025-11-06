من دولة إفريقية.. إسرائيل تتسلم جثمان أسير وتفصح عن هويته

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن جثة الأسير التي أعيدت إلى إسرائيل أمس الأربعاء هي لطالب من تنزانيا يدعى جوشوا لويتو مولال تم أسره في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي سياق متصل، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن 6 جثث أسرى لا تزال محتجزة في قطاع غزة، وذلك بعد تسلّم إسرائيل جثة أسير أمس.

وذكرت القناة أن الجثث الست الباقية خمسة منها لأسرى إسرائيليين وواحدة لأسير يحمل جنسية أخرى.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة، بأن فصائل المقاومة سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الأربعاء، جثمان أسير إسرائيلي كان بحوزتها.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر سيارتين تابعتين للصليب الأحمر وهما في شوارع مدينة غزة في طريقهما إلى نقطة التقاء مع المقاومة لتسلّم الجثمان.

ولاحقا أكد الجيش الإسرائيلي تسلّم جثمان الأسير، عبر حدود قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمّها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراج الجثث نظرا للدمار الهائل في غزة.

والأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بدخول معدات للبحث عن جثامين الأسرى القتلى، وفق ما أكده إعلام إسرائيلي، في وقت تمنع فيه دخول آليات ثقيلة للقطاع لانتشال الآلاف من جثامين الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال الحرب.