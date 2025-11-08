“تخاف من أي ضوضاء”.. شاب في غزة يساند شقيقته الصغيرة الناجية من القصف الإسرائيلي (فيديو)

بعد عامين على نجاتها من تحت ركام منزلها في بدايات الحرب الإسرائيلية على غزة، ما زالت الطفلة هناء تعاني خوفا شديدا من أي ضوضاء، في حين يحرص شقيقها على مرافقتها ودعمها لتجاوز آثار الصدمة.

ويوثق مقطع “فيديو” مشهدا يجمع شابا وشقيقته داخل أحد الأبنية المتضررة، حيث تدور الطفلة راقصة حول نفسها، في حين يقف أخوها بجوارها.

وتعيد اللقطات تسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة، الذين تعرضوا للقصف وفقدوا منازلهم وأحباءهم، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية طويلة الأمد.

"تخاف من أي ضوضاء".. فلسـ ـطيني يساند شقيقته الصغيرة (هناء) التي نجت من تحت الركام قبل عامين في بدايات الحـ ـرب الإسرائيلية على غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6P0GBSulTB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2025

وقالت إحدى المتابعات على مواقع التواصل “أنت أخ رائع وهناء جميلة”، في حين وصفت أخرى الطفلة بأنها “راقصتي المفضلة”.

وعبَّر أحد المعلقين عن تضامن عالمي، قائلا “ساهر أرجوك اعلم أن الكثيرين منا حول العالم يرونك ويرون هناء ويرون فلسطين وما يحدث معكم بقلوبنا وأرواحنا”، في حين أشاد آخر بدوره في دعم شقيقته قائلا “أنت داعمها ومصدر عزاء وقوة لها، كن فخورا جدا بما نجوت منه وحققته لعائلتك”.

وكتبت متابعة أخرى متأثرة بمشاعر الطفلة “آه يا هناء قلبك مكسور. لكن لحسن الحظ القلوب الصغيرة يمكن أن تُشفى بفضل الحب الكبير من عائلتها”.