الاحتلال يقتحم مدينة طوباس ويفرض منع التجول (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاحتلال اقتحم المدينة والبلدة بعدد كبير من الدوريات ترافقها جرافات عسكرية، وداهم عددا من منازل المواطنين.

وأضافت أن الاحتلال اتخذ عددا من منازل المواطنين في طوباس وعقابا ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق، كما أغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية.

منع التجول وإلغاء الدراسة

وقالت محافظة طوباس في بيان إن الاحتلال أعلن منع التجول في المحافظة حتى إشعار آخر.

بدوره قرر أحمد الأسعد، محافظ طوباس والأغوار الشمالية إلغاء الدوام الوجاهي في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة، حفاظًا على سلامة المواطنين والموظفين. كما أعلنت التربية والتعليم في طوباس إلغاء الدوام في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، وتحويله إلى الدوام عن بعد.

يذكر أن الاحتلال انسحب من محافظة طوباس مساء السبت الماضي بعد عملية عسكرية استمرت أربعة أيام.