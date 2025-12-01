شاهد: استئناف البحث عن جثة جندي إسرائيلي في مخيم جباليا

لليوم الثاني على التوالي، تتواصل، اليوم الاثنين، عملية البحث عن جثة أسير إسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بمشاركة فريق من الصليب الأحمر واللجنة الفنية المصرية بصحبة مقاتلين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأظهر مقطع مصور خاص بالجزيرة مباشر سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي وآليات ثقيلة تابعة للجنة المصرية وهي تتحرك داخل مخيم جباليا وسط دمار واسع، إذ تتناثر الأنقاض والركام وتظهر مبانٍ مهدمة كليا.

وتنقلت الطواقم، أمس الأحد، بين مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، في عملها للبحث عن جثة الأسير الإسرائيلي، حيث وصلت إلى الخط الأصفر في منطقة شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية مدمرة.

التزام حماس

والسبت، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر إن الحركة “بذلت جهدا كبيرا للغاية” للوصول إلى معظم جثث الأسرى الإسرائيليين، وأنها تعمل للوصول إلى الجثمانين المتبقيين بهدف إغلاق هذا الملف بالكامل، تنفيذا لالتزاماتها في المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما يواصل الاحتلال “حرب الإبادة بحق الفلسطينيين”، بعد تعمُّده قتل طفلين داخل مركز إيواء في بني سهيلا.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس أن الحركة “ملتزمة بوقف الحرب وبما جاء في الاتفاق”، وأن استمرار الخروق الإسرائيلية وعمليات القتل والقصف يتطلب تحركا حقيقيا من الوسطاء للضغط على الاحتلال.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سلّمت حركة حماس عشرين أسيرا إسرائيليا، ورفات 26 آخرين من أصل 28.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراج الجثث نظرا إلى الدمار الهائل في غزة.