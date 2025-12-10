ألغت العدد بأكمله.. مجلة هارفارد تتراجع عن نشر دراسة عن تدمير التعليم في فلسطين (فيديو)

أثارت مجلة “هارفارد إديوكيشنال ريفيو” التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة جدلا واسعا بعد أن رفضت نشر دراسة شارك فيها 4 خبراء، توثق “التدمير الممنهج” الذي يستهدف المؤسسات التعليمية في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة.

وأكدت منسقة الحق في التعليم بجامعة بيرزيت سندس حماد أنه كان من المقرر نشر المقالة ضمن عدد كامل مخصص للتعليم، ولكن إدارة النشر التابعة لجامعة هارفارد قررت إلغاء العدد بأكمله، والذي كان يضم أكثر من 16 مقالاً شارك فيها أكثر من 25 باحثاً حول العالم.

بعنوان "الإبـ ـادة المعرفية والصمود.. إبـ ـادة #غزة".. مجلة #جامعة_هارفارد التعليمية ترفض نشر دراسة شارك فيها 4 خبراء توثق التدمير الممنهج الذي يستهدف المؤسسات التعليمية في #فلسطين وغزة على يد الاحـتـلال الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/sCUxqVOgjJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2025

إلغاء رغم التعاقد والترويج

وتضيف سندس حماد أنه تم إقرار عقود مع الباحثين جميعهم، وتم الترويج للعدد في العدد السابق، وكان على وشك الإطلاق، قبل إلغائه فجأة.

وتسلط الدراسة الضوء على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين كافة، وخاصة مؤسسات التعليم العالي في غزة، وتوثق “الإبادة المعرفية” التي تتعرض لها.

وأكدت الدراسة أن ما حدث يعتبر جزءاً من نهج أوسع يُمارس في الجامعات الغربية، وتحديداً في جامعات أمريكا، وهو يهدف إلى قمع الصوت الفلسطيني أو أي صوت متضامن مع القضية الفلسطينية، سواء من طلبة أو أكاديميين.