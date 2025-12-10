فلسطين|أمريكا

ألغت العدد بأكمله.. مجلة هارفارد تتراجع عن نشر دراسة عن تدمير التعليم في فلسطين (فيديو)

طفل فلسطيني أصيبوا خلال غارات جوية يقيمون في مدرسة للنازحين
طفل فلسطيني أصيب خلال غارات جوية على مدرسة يقيم فيها نازحون - أرشيفي (غيتي إيميجز)
Published On 10/12/2025
آخر تحديث: 03:32 PM (توقيت مكة)

أثارت مجلة “هارفارد إديوكيشنال ريفيو” التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة جدلا واسعا بعد أن رفضت نشر دراسة شارك فيها 4 خبراء، توثق “التدمير الممنهج” الذي يستهدف المؤسسات التعليمية في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة.

وأكدت منسقة الحق في التعليم بجامعة بيرزيت سندس حماد أنه كان من المقرر نشر المقالة ضمن عدد كامل مخصص للتعليم، ولكن إدارة النشر التابعة لجامعة هارفارد قررت إلغاء العدد بأكمله، والذي كان يضم أكثر من 16 مقالاً شارك فيها أكثر من 25 باحثاً حول العالم.

إلغاء رغم التعاقد والترويج

وتضيف سندس حماد أنه تم إقرار عقود مع الباحثين جميعهم، وتم الترويج للعدد في العدد السابق، وكان على وشك الإطلاق، قبل إلغائه فجأة.

وتسلط الدراسة الضوء على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين كافة، وخاصة مؤسسات التعليم العالي في غزة، وتوثق “الإبادة المعرفية” التي تتعرض لها.

وأكدت الدراسة أن ما حدث يعتبر جزءاً من نهج أوسع يُمارس في الجامعات الغربية، وتحديداً في جامعات أمريكا، وهو يهدف إلى قمع الصوت الفلسطيني أو أي صوت متضامن مع القضية الفلسطينية، سواء من طلبة أو أكاديميين.

المصدر: الجزيرة مباشر

