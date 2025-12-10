مبادرات شعبية لتأمين المأوى لنازحي غزة في حي الشيخ رضوان (فيديو)

تتواصل المبادرات الشعبية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة لتأمين المأوى للعائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها جراء الحرب الإسرائيلية، حيث افتُتح مخيم “أحباب الأقصى اثنين” بجهود لجان الطوارئ والمبادرات الأهلية، وسط دمار واسع للبنية التحتية ومنازل المواطنين.

وأنشئ المخيم الجديد بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من منازل الحي، وما يزيد على 95% من البنية التحتية، ليكون امتدادا لمخيمات “أحباب الأقصى واحد” و”أحباب الأقصى اثنين”، فيما يجري العمل على إنشاء مخيم ثالث.

ومع دخول فصل الشتاء، تواجه العائلات صعوبات إضافية في خيام ممزقة لا تقي من البرد أو الأمطار، وسط مماطلة الاحتلال في إدخال الخيام والبيوت المتنقلة.

وتؤكد لجان الطوارئ والمبادرات الشعبية استمرارها في العمل وتقديم الدعم الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات.