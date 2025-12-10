هل يُهمش مخيم المغازي عمدا في توزيع المساعدات الدولية؟ (فيديو)

نظم عشرات من أهالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر برنامج الغذاء العالمي، مطالبين بتوفير الخبز المجاني والمدعوم أسوة بباقي مناطق القطاع.

ودعا المحتجون إلى تشغيل مخبز المغازي الجديد ودعمه، وتخصيص نقاط توزيع للكابونات الغذائية داخل المخيم، مؤكدين معاناتهم من التهميش وارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.

وأوضح بعض المشاركين أنهم يضطرون لشراء الخبز من مناطق أخرى بأسعار مرتفعة، مما يفاقم أعباءهم المعيشية، محذرين من تصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات منها: “إلى متى هذا التهاون ببرنامج الغذاء العالمي؟”، كما ألقوا بيانًا باسم الأهالي جاء فيه: “في الوقت الذي خرجنا فيه من حرب الإبادة التي طالت البشر والحجر والشجر، نحاول أن نعيش بحرية وكرامة، لكن مؤسسة الغذاء العالمي تتعمد حرمان مخيمنا والتلاعب بمقدراته”.

وحدد البيان المطالب في 4 نقاط:

توفير الخبز المجاني أسوة ببقية مناطق القطاع.

دعم وتشغيل مخبز المغازي الجديد كباقي مخابز المنطقة الوسطى.

تخصيص نقاط توزيع للكابونات داخل المخيم تجنبًا لاضطرار الأهالي لقطع مسافة 4 كيلومترات.

التفاعل الجاد مع احتياجات المخيم في وقت معلوم.

وقال رئيس بلدية المغازي محمد مصلح لقناة الجزيرة مباشر: “بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، تم تهميش مخيم المغازي بالكامل، رغم أنه كان محرومًا طوال فترة الحرب بسبب تصنيفه منطقة حمراء يصعب الوصول إليها من المؤسسات الدولية”.

وأضاف: “3 مخابز رئيسية في المخيم دُمرت خلال الحرب، ولم يُفعّل سوى مخبز واحد، وهو بحاجة إلى دعم عاجل”.

مختار أحد العشائر بالمخيم أوضح أن المؤسسات “لا تعمل على الإطلاق في مخيم المغازي”، وطالب بدعم مخبز المغازي وتوفير الغاز.

بينما أشار أحد المشاركين إلى معاناة الأهالي قائلاً: “في فترة كان كيس الطحين بألفي شيكل، واليوم الطحين موجود لكن لا يوجد غاز ولا حطب ولا أي وسيلة للخبز في البيوت”.