غزة تٌصنع مثبتات خارجية محليا لإنقاذ المصابين وسط نقص حاد في الأدوات الجراحية (فيديو)

في ظل النقص الحاد في الأدوات الجراحية خلال الحرب على غزة، نجح فريق طبي وهندسي في تصنيع مثبت خارجي محلي لإنقاذ المصابين الذين يحتاجون إلى هذا الجهاز لتثبيت الكسور.

وقال عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية بغزة والمشرف الطبي على المشروع فضل نعيم إن القطاع واجه “مشكلة هامة ورئيسية، وهي عدم توفر كميات كافية من المثبتات الخارجية بسبب العدد الكبير من الإصابات”.

وأوضح أنه مع نفاد المخزون “اضطررنا لاستخدام مثبتات قديمة أو الجبس العادي، أو جعل المريض ينتظر أياما أو أسابيع حتى يزال الجهاز عن مريض آخر ويركب لمريض جديد”.

وتعود فكرة إنتاج مثبتات محلية إلى فترة مسيرات العودة، حين بدأ مشروع بالشراكة بين الجامعة الإسلامية وكلية الهندسة، وبالتعاون مع “إمبريال كولج” في لندن والجامعة الأمريكية في بيروت. حيث أُرسل فريق للتدريب في بريطانيا، لكن المشروع توقف لاحقا لأسباب إدارية.

ومع اشتداد الحاجة في الحرب الأخيرة، جرى تطوير الفكرة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها، مع التركيز على تصنيع المرابط التي تربط بين المسامير داخل العظم والسيخ الخارجي من مواد قابلة للتعقيم.

وأجريت الفحوص اللازمة في كندا للتأكد من سلامة الأجهزة قبل تركيبها لثلاثة مرضى، على أن توسع التجربة لاحقا.

وأشار المشرف الطبي إلى أن التجربة أثبتت فعالية الجهاز، رغم حاجته للتطوير، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي “قد يقلل الاعتماد على الخارج ويحسن التعامل مع الحالات”، لكنه حذر من استمرار تحديات مثل انقطاع الكهرباء ونقص المواد الخام المعدنية المستوردة.