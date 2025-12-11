فلسطين|قطاع غزة

فاجعة إنسانية في غزة.. الأمطار الغزيرة تجرف جثامين الشهداء في المقابر (فيديو)

قبور الشهداء في قطاع غزة تغمرها مياه الأمطار
Published On 11/12/2025

يصف العاملون في المقابر وأهالي الشهداء الوضع بأنه كارثي، بسبب الأمطار التي تؤدي لتجريف جثامين الشهداء، كما تزداد المخاوف خاصة مع قدوم المنخفضات الجوية المتتالية.

يقول أحد العاملين في المقابر، للجزيرة مباشر، إنه يشهد حالات غرق يومية، مما يضطرهم لإعادة دفن شهداء دفنوا من قبل.

وحذر أحد من أن جثامين الشهداء تخرج من القبور يوميا وتطفوا على الأرض في المناطق التي غمرتها المياه.

كما إشار إلى أن السبب هو انعدام المواد والأدوات اللازمة وعجز الأهالي عن توفير المواد اللازمة لتثبيت القبور، ما يجعلهم يعتمدون على “شوادر ونيلون” مؤقتة مواد بلاستيكية.

معاناة الأهالي لستر أبنائهم

كما تتكبد العائلات جهوداً مضنية يومياً لمنع مياه الأمطار من إغراق قبور أحبائهم.

ويقول والد أحد الشهداء للجزيرة مباشر وهو واقف على قبر نجله: “كل يوم بتوجه الى المقابر وبتحط عليهم شوادر ونيلون” في محاولات فردية مستمرة لصد مياه المطر.

كما اشتكى من الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء، قائلاً: “اليوم كيس الإسمنت سعره 1500 شيكل و2000 شيكل، لما أنا بدي أجيب كيسين وأعمل قبر ابني، معناه أني أحتاج 4000 شيكل”.

وناشد الأب المكلوم العالم مطالبا بتوفير كميات من الإسمنت لبناء قبر لنجله الشهيد وتثبيت المقابر الأخرى.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر محاولة بعض الأهالي تثبيت قبور ذويهم عبر تغطيتها بقطع بلاستيكية ووضع الحجارة على أطرافها لمنع تسلل الأمطار إليها.

المصدر: الجزيرة مباشر

