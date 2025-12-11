“فرسان الميدان” في غزة.. استمرار الرياضة رغم الإبادة (فيديو)

نظم التجمع الرياضي الديمقراطي في قطاع غزة بطولة “فرسان الميدان” في نادي خدمات النصيرات.

وأكد أحد المنظمين للجزيرة مباشر أن رسالة التجمع الرياضي الديمقراطي هي أن “الرياضة ستعود إلى قطاع غزة رغم الدمار ورغم الإبادة”، مضيفا “نحن نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا”. وأكد الاستمرار في تنظيم البطولات الرياضية من “كرة السلة وكرة اليد والكونغ فو والكاراتيه وتنس الطاولة، حتى نوصل رسالة أن هذا الشعب حي ولن يموت”.

بدوره اعتبر أحد ممثلي الدفاع المدني أن عقد مثل هذه الأنشطة والفعاليات “رسالة إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قوي وصامد، وأنه يحب الحياة، وأنه سيستمر في تقديم رسالته، سواء الجهادية أو الرياضية أو الإنسانية، فهو في جميع الميادين حاضر وموجود”.

وفي تأكيد لنفس المعاني، قال أحد اللاعبين القدامى “بنوصل رسالة عبر البطولة، إحنا موجودين وشعب بيستحق الحياة”.

وأعرب عن أمنيته أن تعود الأمور لطبيعتها في غزة في كل مناحي الحياة.

وأضاف أن المنتخب “أسعد أهالي غزة في كل مكان”، في إشارة إلى مشاركة المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب في قطر وصعوده إلى دور الثمانية. وعبّر عن سعادته بأداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

إبادة الرياضة الفلسطينية

وفي الثالث من يوليو/تموز الماضي، قالت سوزان شلبي، نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، للجزيرة مباشر، إن الاتحاد وثق حتى الآن استشهاد 785 من الرياضيين والعاملين في القطاع الرياضي الفلسطيني.

ويشمل هذا العدد الشهداء لاعبين وإداريين في مختلف الألعاب. وأوضحت المتحدثة أن غالبيتهم ارتقوا في قطاع غزة، إلى جانب 23 شهيدا في الضفة الغربية.

ووثَّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في أغسطس/آب الماضي، تدمير الاحتلال الإسرائيلي 264 منشأة رياضية، 184 منها دُمرت كليا، و81 دُمرت جزئيا.