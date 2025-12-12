أسرة الرضيعة رهف أبو جزر تروي تفاصيل وفاتها جراء البرد وغرق الخيمة في خان يونس (فيديو)

روت أسرة الرضيعة الفلسطينية رهف أبو جزر، التي توفيت في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل رحيلها، في لقاء مباشر مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مؤكدة أن البرد الشديد وغرق الخيمة بمياه الأمطار كانا السبب في وفاتها، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الظروف التي أودت بحياتها.

وأوضحت والدة رهف التي لم تتجاوز طفلتها 9 أشهر، أنها كانت بصحة جيدة قبل وفاتها، قائلة: “ابنتي لم تكن تعاني من أي أعراض مرضية، وقمت بإرضاعها قبل نومها، والبرد كان شديدا في الخيمة التي نسكن فيها”.

وأضافت أن الأسرة عاشت تلك الليلة وسط مياه الأمطار التي تسربت إلى داخل الخيمة، ما جعل الطفلة عرضة لتدفق البرد حتى ساعات الصباح.

أما عم الطفلة، فقال: “رهف أبو جزر عمرها ثمانية شهور، تسكن في مواصي خان يونس. الآن الشتاء بكل قوته يضرب هذه المناطق. رهف مثل أي طفل في العالم، لكن نحن في غزة لا تتوفر مقومات الحياة لهؤلاء الأطفال. من كثرة البرد الشديد والماء والمطر، فقدت حياتها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، كل مصائب الدنيا من وراء هذا الاحتلال”.

وأكد عم رهف أن الطفلة لم تكن مريضة، موضحا: “رهف لم يكن بها أي مرض ولم يكن بها أي شيء. وأي طفل في هذا الوضع الذي نعيشه طبعًا أنتم لا تعيشون هذه الأوضاع الصعبة التي نعيشها، ولا يمكن أن تتخيلوا أنفسكم في هذا المكان. لأنكم لو رأيتم ما نحن فيه، لعزّ عليكم الوجود على هذه الحياة”، مشيرا إلى أن وفاتها مثل صدمة كبرى للأسرة.

وتحدث عن معاناته مع طفلته التي تبلغ 6 أشهر، قائلا: “من شدة المياه التي تتدفق عليها أصبحت ترتجف من هذا البرد، وكنت أخشى عليها الليلة الفائتة، ولكن الله عز وجل اختار رهف”، مؤكدا أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لما وصفه بـ”الاحتلال الصهيوني” الذي أوصل أهل غزة إلى هذه الظروف المأساوية.