برد وأمطار تغرق الخيام.. مرضى وذوو احتياجات خاصة يواجهون شتاء قارسا في غزة (فيديو)

وسط برد قارس وأمطار غزيرة، يعيش مرضى وذوو احتياجات خاصة في مخيمات النزوح بقطاع غزة أوضاعًا مأساوية، حيث حوّلت مياه الأمطار الخيام إلى مستنقعات وأغرقت الأمتعة والفرش، وسط غياب أبسط مقومات الحماية.

وتقول إحدى النازحات من داخل خيمتها للجزيرة مباشر: “الحين أنا تعبانة ومريضة وغرفتي عائمة. فرشت مخدة وأحرام، بدي أنام (ما قدرت). بدي أروح أنام عند أختي، لكن المخيم كله مليان مي. مش عارفة شو أعمل”.

وقال أحد السكان: “العالم كله بحب المطر، لكن إحنا شعب فلسطين وشعب غزة بالذات ما بنحب المطر. شوفوا اللي صاير فينا، بنغرق، مش عارفين ننام، ولا عارفين نودي وين أولادنا”.

وأشار إلى أن الخيام “شوية نايلون مش حامينا لا في الصيف ولا في الشتاء”، مطالبا العالم بـ”حل يضمن لنا العيش بكرامة، حتى لو بيوت طين بدل هذا النايلون”.

وأضاف أن “الفراشات والحرامات والمخدات كلها غرقت، حتى الأكل والشرب صار غرقان. ما في رحمة!”.

ومع اشتداد البرد، قال أحد السكان: “الشتاء أتعبنا كثير، وشايفين حالنا في وضع صعب. ربنا يعيننا، والحمد لله رب العالمين”.