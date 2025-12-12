مأساة النازحين في غزة.. مياه الأمطار تدهم الخيام والرُّضع في خطر (فيديو)

مأساة النازحين في غزة.. مياه الأمطار تدهم الخيام والرُّضع في خطر (فيديو)
تسببت السيول الغزيرة في كارثة إنسانية داخل مخيمات النازحين بقطاع غزة، إذ غمرت مياه الأمطار الخيام، وحُرمت مئات العائلات من أي مأوى آمن، وسط برد قارس وظروف معيشية قاسية، مع مشاهد مؤلمة لرُضع وأطفال يكافحون للبقاء على قيد الحياة.
وقالت منور محمد الراعي، المعروفة بـ”أم محمد”، النازحة من شمال غزة “كل المخيم غرق. الخيم كلها غرقانة. فيه أطفال عندك، وقع السقف على بيبي عمره 30 يوم. الوضع كله مأساوي جدا، بالذات في الوضع زي هذا”.
وتصف أم محمد مشهدا صعبا داخل المخيم، إذ تسللت المياه إلى الخيام، وتحوَّل محيطها إلى وديان ممتدة تغمر الأرض بالكامل، مضيفة “فيه عندك كمان أطفال عمرهم 6 شهور. شيء مش طبيعي، ولا في الخيال ممكن يصير هيك في الناس”.
وتساءلت عن مصير الصغار “إيش ذنب الأطفال؟ إيش ذنب البيبي؟ ذنب المواليد (الجدد). هذا كله حرام، اللي بيصير كله حرام”. وأشارت إلى أن المياه وصلت حتى إلى المخيم الجديد، مؤكدة أن الأهالي أشعلوا النار قرب أطفالهم لمحاولة حمايتهم من البرد القاتل.
وبيَّنت أن بعض الخيام تؤوي عددا من العائلات، وأن السيول غمرت ممتلكاتهم البسيطة “انظر كيف الأطفال غرقوا. انظر المي جوَّه”.
ودعت إلى تدخُّل عاجل “أنا بناشد أنهم يشوفوا حل للنازحين، للعالم اللي بتغرق”.