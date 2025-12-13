“بدنا نتدفى”.. نازح في غزة: الخيمة بتغرق (فيديو)

دعا نازحون من قطاع غزة إلى توفير مساعدات عاجلة للنازحين في القطاع، بعد أن تفاقمت معاناتهم نتيجة للمنخفض الجوي الذي عصف بالقطاع خلال الأيام الماضية.

وقال النازحون إن مياه الأمطار أغرقت الخيام المهترئة أصلا، ومزقت ما بقي منها.

ودعا نازح إلى توفير “كرافانات” وملابس وأغطية بعدما أصابهم جراء الأمطار خلال الأيام الماضية.

بدوره، قال نازح آخر إن النازحين أمضوا الأيام الأخيرة في الشارع بعد أن أغرقتهم المياه داخل الخيام.

وحذر النازحون من أن تسوء الأوضاع بشكل أكبر خلال فصل الشتاء الذي بدأ للتو.