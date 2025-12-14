لإنقاذ نازحي الشاطئ من الغرق.. اللجنة القطرية تنشئ مئات الخيام بمدينة حمد في غزة (فيديو)

رصدت جولة للجزيرة مباشر جهود اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، من خلال إنشاء مخيم ضخم لإيواء النازحين في مدينة حمد، شمال خان يونس لإنقاذ العائلات التي واجهت خطر الغرق الشديد على شاطئ بحر خان يونس بفعل عوامل المد والجزر والمنخفضات الجوية.

وأكد مسؤول الإعلام في اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عبد الرحمن الخالدي، أن المخيم جاء تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف أن المخيم يستهدف بالدرجة الأولى العائلات التي نزحت على شاطئ بحر قطاع غزة وتحديداً في مواصي خان يونس، حيث تتعرض خيام الآلاف منهم للغرق المستمر جراء المد البحري والمنخفض الجوي.

900 خيمة إيواء مجهزة

من المفترض أن يستوعب المخيم ما يزيد عن 900 خيمة إيواء مجهزة، ستؤمن مسكناً كريماً لما يزيد عن 5500 شخص.

ويكشف الخالدي للجزيرة مباشر أنه كان من المقرر تجهيز المخيم بالكامل قبل تسكين النازحين. لكن الظرف الراهن والمناشدات الكثيرة “اضطرتنا إلى أن يسير العمل بالتوازي”. وبدأ نقل العائلات من شاطئ البحر وتسجيلهم في الخيام بالتزامن مع استكمال باقي التجهيزات.

وأوضح أنه سيتم تزويد العائلات بمختلف المساعدات القطرية التي وصلت للقطاع، من بينها السلال الغذائية، وطرود النظافة الشخصية، وحزم الإيواء التي تحتوي على الأغطية والحصر والوسائد.

تحديات العمل الإغاثي ورسالة اللجنة

وشدد الخالدي على أن التحديات لا تتوقف في قطاع غزة، وأن العمل الإغاثي يواجه صعوبات في إدخال المواد، إذ كان من المفترض إدخال ما يزيد عن 900 خيمة، لكن العراقيل عبر المعابر أدت إلى دخول نصف الكمية تقريباً فقط حتى الآن.

وناشد الخالدي “تدخل الجميع بلا استثناء وتكاتف الجهود لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لتعزيز صمود أهالي قطاع غزة الذين عانوا ويلات الحرب”.

روى نازحون وصلوا حديثاً إلى المخيم حجم المعاناة التي عاشوها على شاطئ البحر. وقالت أم أحمد إنهم وصلوا منذ 4 أيام. وأن خيمتهم كانت على بعد 4 أمتار من البحر. وأضافت “والله ما كنا ننام بالليل. كنا نخاف البحر يطلع علينا بالليل”. وأكدت تحسن الأوضاع في المخيم الجديد بعد توفير خيمة جديدة ودورات مياه.