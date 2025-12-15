“البنت كانت صايمة”.. أب غزي يروي بحسرة استشهاد طفليه (فيديو)

لا يزال الموت يلاحق سكان قطاع غزة، فمن نجا من الإبادة الإسرائيلية، لم يسلم من التداعيات الكارثية للدمار والمنخفضات الجوية العنيفة التي تضرب المدينة.

أمام ركام منزل عائلة نصار في مدينة غزة، سلطت الجزيرة مباشر الضوء على مأساة جديدة، إذ انهار منزل مكون من خمسة طوابق كان قد تعرض للقصف الإسرائيلي في وقت سابق. انهار المنزل بسبب المنخفض الجوي العنيف، مما أدى إلى استشهاد اثنين من العائلة ونجاة البقية بأعجوبة.

صدمة انهيار المنزل

يروي رب الأسرة ووالد الضحيتين، محمد نصار، الكارثة التي لم يكن ينتظرها حيث وقع الانهيار يوم الجمعة بسبب الأمطار الشديدة. في ذلك الوقت خرج نصار لإحضار بعض الأغراض من منطقة الجلاء، ليُفاجَأ عند عودته بالمنزل منهارا وأسرته أسفله.

وأضاف أن الابنة الكبيرة وابنه استشهدا، بينما نجا باقي أفراد الأسرة الذين كانوا في الجزء الداخلي من المنزل.

وأوضح نصار أنه حاول بقدر الإمكان أن يهرب بأسرته من الخطر، إذ نزحوا مرتين إلى الجنوب، وعاد بهم عندما شعر أن البيت ما زال قادرا على التحمل. وقال بأسى: “قضاء الله نافذ”.

الشهيدة الصائمة

وأشار إلى أن الابنة الشهيدة كانت صائمة في ذلك اليوم، وكانت الأسرة تستعد لـ”لمة الجمعة” التي يحرص عليها الفلسطينيون.

وروت الابنة لانا نصار التي كانت داخل المنزل وقت الانهيار، تفاصيل اللحظات المروعة، حيث كانت مع أمها داخل المنزل. فقالت: “سمعنا صوت حجارة بتنزل من السقف من فوق” وهو أمر مكرر من قبل، “يعني توقعناش إنها توقع الدار”.

سقطت الرمال وحجارة البناء على شقيقها وشقيقتها. تقول لانا إنها حاولت النداء على أخويها لكنهما فلم يجيبا، لقد “بطلوا يسمعوا”.

نجت هي وأمها بالخروج من الخلف، مؤكدة أن مكان وجودهما في المطبخ والغرفة الداخلية لم يتضرر، ولو كانتا في مكان شقيقيها لصارتا من الضحايا.

وأوضحت لانا أن القصف الإسرائيلي السابق أضر بأعمدة المنزل، ونصحهن والدهن بالبقاء داخل الغرف الداخلية خوفًا من انهيار المنزل بسبب المنخفض الجوي.