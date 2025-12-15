بحفار واحد.. الدفاع المدني يعلن بدء استخراج جثامين الشهداء في مدينة غزة (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم الاثنين، بدء استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في مدينة غزة، بحفار واحد تمكنوا من الحصول عليه عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح بصل خلال مؤتمر صحفي أن هذه العمليات تنفذ بمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، ولجنة الطوارئ، وإدارة الاستجابة السريعة، والأدلة الجنائية، والطب الشرعي في محافظة غزة، إلى جانب وزارتي الصحة والأوقاف، وذوي الشهداء المفقودين، وتجمع القبائل والعشائر.

96 جثمانا تحت منزل “أبو رمضان”

وبين الدفاع المدني أن طواقمه ستبدأ عمليات البحث تحت أنقاض منزل لعائلة “أبو رمضان” في مدينة غزة، استهدفه الاحتلال في ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان يؤوي داخله نحو 96 شخصا من النازحين، بينهم نحو 30 طفلا و10 نساء و7 مسنّين.

وأكد بصل أن الدفاع المدني في غزة لا يمتلك أي معدات ثقيلة للقيام بعمله ويحتاج إلى 40 آلية من أجل ضمان استخراج جثامين الشهداء بشكل فاعل.

نداءات للضامنين لإدخال المعدات

وأطلق المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة نداءات عاجلة، مُطالبا الضامنين لوقف إطلاق النار بالتدخل الفوري للضغط من أجل إدخال المعدات الثقيلة لتمكينهم من القيام بعملهم الإنساني في استخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

كما شدد على ضرورة “الاهتمام باستخراج جثامين أبنائنا بنفس الطريقة التي تم بها التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين”.

ودعا المنظمات الإنسانية الدولية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع إنسانية تسهم في انتشال جثامين الشهداء، وناشد الأهالي وذوي الشهداء التعاون معها للمساعدة في التعرف على هويات أبنائهم، متوقعا العثور على جثامين متحللة تغيّرت ملامحها أو تحولت إلى رفات، وربما عدم العثور على آثار لجثامين أخرى نتيجة شدة الانفجارات وضخامة المواد المتفجرة التي استخدمها الاحتلال في قصف تلك المنازل.