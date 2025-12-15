قرب “الخط الأصفر”.. وقف الديانة التركي يوزع مساعدات للعائدين إلى بيت لاهيا (فيديو)

وزعت مؤسسة “وقف الديانة التركي” أغطية وأطعمة على النازحين الفلسطينيين في قرية العطاطرة ببلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة قرب المنطقة الحدودية من “الخط الأصفر”.

وأكد ممثل وقف الديانة التركي، للجزيرة مباشر، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة الموجهة تحديدا للمناطق المحاذية لأراضي الـ48، هو إيصال رسالة واضحة بأن الشعب التركي ووقف الديانة التركي “يدعم الشعب الفلسطيني لمواصلة صمودهم وثباتهم على أرضهم”.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي في وقت “كل العالم يجمع وخاصة الدول العظمى على ترحيل هذا الشعب الفلسطيني من أرضه”، مؤكدا أن المؤسسة أصرت على الوصول إلى هذه المنطقة لتعزيز صمود السكان الذين “أصروا على الرجوع هنا وتحمل مشقة الخطر” والبقاء حول بيوتهم المدمرة.

ومن جانبه أكد رئيس بلدية بيت لاهيا علاء العطار، للجزيرة مباشر، أن الاحتلال تعمّد تدمير كل مقومات الحياة داخل المدينة، حيث دُمّرت معظم المباني بنسبة 87 بالمئة، بالإضافة إلى تضرر قطاعات المياه والصرف الصحي والزراعة بشكل كامل.

وأشار العطار إلى أن الأوضاع تتفاقم مع دخول فصل الشتاء، حيث غرقت آلاف العائلات في بيت لاهيا بسبب الخيام المهترئة، نتيجة تنقلها المتكرر بين أماكن النزوح، مطالبا بالسماح بإدخال الكرافانات والمنازل المجهزة والملابس والأفرشة وإيصالها إلى العائلات العائدة من النزوح التي تفتقر بشدة للمقومات الأساسية.

وشدد رئيس بلدية بيت لاهيا على أن هناك مطالب أساسية كذلك تتمثل في الغذاء والمساعدات، ومصادر للمياه المحلاة والبلدية، بالإضافة إلى ضرورة إزالة الركام من الطرقات وتفعيل القطاع الزراعي لتقليل الاعتماد على المعابر، والمطلب الأهم هو فتح المعابر بشكل ضروري لإدخال كافة المساعدات اللازمة لأهالي قطاع غزة.