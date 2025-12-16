“رجعنا 300 سنة للوراء”.. الأمطار تغرق منازل خان يونس المدمرة جزئيا مع المنخفض الجوي الجديد (فيديو)

يعاني المواطنون في قطاع غزة، سواء في الخيام أو في المنازل المدمرة جزئيا، وضعا كارثيا مع بدء منخفض جوي جديد، بعدما شهد المنخفض السابق غرق مئات الخيام، وسط تحذيرات من أن المنخفض الحالي الذي بدأ بالفعل قد يؤدي لغرق المزيد من خيام العائلات النازحة.

في خان يونس رصدت الجزيرة مباشر كيف استعد المواطنون الذين اضطروا للعودة إلى منازلهم المدمرة جزئياً. وأكد المواطن محمد أبو سيدو أن الأمطار تتسلل إلى كل مكان في المنزل الذي لا يوجد في نوافذه ساتر يمنع دخول المطر والبرد مما جعل الأجواء في المنزل مثل الشارع.

وأشار إلى معاناة ابنه المعاق الذي يبلغ من العمر 16 عاما، إذ يصاب بتشنجات ولا يستطيع العثور على مكان ليجلس فيه لتهدئته.

“رجعنا 300 سنة”

وعبّر سعيد فارس عن إحباط شديد، مؤكدا انعدام أبسط مقومات الحياة والتدفئة قائلا “رجعنا للوراء 200 أو 300 سنة”، مشيرا إلى محاولات السكان البدائية لتثبيت خيامها بالرمل والشوادر والخشب الرقيق، وهي محاولات غير مجدية في كثير من الأحيان.

وأكد المواطن أمين بظاظي أن الظروف “صعبة جداً” وأن الخيام لا تحمي أحدا، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع دخول المنازل المتنقلة، وهو ما يصعّب الوضع للغاية.

وناشد بظاظي الجهات المشرفة على قطاع غزة مد يد العون للأسر المحتاجة.