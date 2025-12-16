وسط الدمار.. أسواق خان يونس تستعيد ملامح الحياة ببطء (فيديو)

ببطء يعود النشاط الاقتصادي تدريجيا إلى أسواق وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ورغم الدمار الهائل الذي طال المحال التجارية والمعالم التاريخية، افتتح التجار والباعة بسطاتهم ومحلاتهم فوق الأنقاض وأمام ركام المباني.

كاميرا الجزيرة مباشر رصدت عودة ملامح الحياه إلى منطقة “وسط البلد” وشارعي “جلال” و”البحر”، حيث يحاول أصحاب المحلات استعادة ملامح الحياة عبر إنشاء هياكل بسيطة من الخشب والخيام فوق أنقاض محلاتهم القديمة.

ووصفت المواطنة جمان، شعورها وهي تزور السوق لأول مرة منذ 7 أشهر، قائلة: “قلبي بيعتصر. بمشي هنا مسافة كم متر ومش قادرة أوصل منزلي”، معتبرة أن التسوق حاليا مشقة كبيرة تبعث على الحزن بسبب الدمار.

من حلم الطب إلى بسطة الترمس

ويبرز طالب الثانوية المتفوق باسل صادق كنموذج لإصرار الشباب الفلسطيني تحت الحصار. رغم حصول باسل على معدل 95.7 بالمئة في الفرع العلمي بالثانوية العامة هذا العام، إلا أنه بدأ بيع الترمس على بسطة في شارع جلال، وهي بسطة عائلية موجودة منذ عشرات السنين.

ومازال باسل يحلم بفرصة الحصول على منحة دراسية لمتابعة تعليمه الجامعي ودراسة الطب خارج غزة.

طائر العنقاء الفلسطيني

من جانبه وصف المواطن نادر الملاح النازح من رفح الشعب الفلسطيني بطائر العنقاء الذي ينهض من رماده، مؤكداً أن المحلات تفتح “تحت الركام” لأن الناس بحاجة للعيش وإطعام أطفالها.

وأرجع الملاح سر الصمود إلى كونهم أصحاب حق: “إحنا مش مرتزقة. هذا أرضنا. رغم الموت والقصف الناس متجذرة في أرضها ومش ممكن ترحل”.

وأشار الملاح إلى أن المعاناة الحقيقية تكمن في غياب السيولة المالية لدى الناس رغم توفر بعض البضائع، بعد تعطل معظم الورش والمصالح التجارية.