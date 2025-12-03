“أطلقوا عليه النار مباشرة”.. نجل شهيد يروي استهداف والده قرب الخط الأصفر في غزة (فيديو)
أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، باستمرار عمليات الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في قطاع غزة، حيث وصل شهيد إلى المستشفى الأهلي العربي بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال.
وقال نجل الشهيد إنه جرى استهداف والده أثناء جمعهم الحطب في منطقة شارع صلاح الدين.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4مصر ترد على مزاعم إسرائيلية بشأن التنسيق لفتح معبر رفح للخروج فقط من غزة
- list 2 of 4حماس تدعو الوسطاء إلى “تحرك جاد” لوقف خروقات الاحتلال
- list 3 of 4غزة.. تشييع جثامين 3 شهداء في حي التفاح بينهم طفل (فيديو)
- list 4 of 4حكومة غزة تعلن ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بنيران الاحتلال إلى 257
بدوره أكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن موقع الحادث يبعد مئات الأمتار عن الخط الأصفر، منطقة الحدود الفاصلة المتفق عليها مع قوات الاحتلال في اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن هذا ليس الشهيد الأول، حيث تم تسجيل أكثر من خمسة شهداء في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، نتيجة الممارسات الإسرائيلية المستمرة بحق المواطنين والمدنيين.
وتشهد المنطقة شرقي مدينة غزة تكثيفا للغارات المدفعية الإسرائيلية، وسط تحذيرات الدفاع المدني من تدهور الوضع الإنساني للمدنيين العالقين في تلك المناطق.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان، الأربعاء، إن استمرار “عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات الإنسانية يؤكد أن العدو يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني”.
ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي استشهد نحو 360 مواطنا برصاص وقصف الاحتلال.