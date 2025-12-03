حماس تدعو الوسطاء إلى “تحرك جاد” لوقف خروقات الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى “تحرك جاد” لوقف خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن استمرار “عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات الإنسانية يؤكد أن العدو يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني”.

وأضاف البيان أن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين وسقوط جرحى، إضافة إلى “تعمد قتل أحد الصحفيين في خان يونس“.

كما أشار قاسم إلى أن الاحتلال يواصل تصعيد خروقاته عبر استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين وسط مدينة غزة، مشددا على أن هذه العمليات تقع خارج النطاق المتفق عليه المعروف بالخط الأصفر.

قصف ونسف منازل

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية بعربات مفخخة في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف ضخمة أخرى في حي الشجاعية، مما أدى إلى دمار هائل في الممتلكات.

وأعلنت فرق الدفاع المدني بغزة ارتقاء شهيدين، أحدهما طفل، وإصابة أكثر من 15 جريحا، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة السكني بمنطقة السنافور في حي التفاح.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بإصابة عدد من النازحات جراء قصف الاحتلال لمدرسة الدرج التي تؤويهن شرقي مدينة غزة.