غزة.. تشييع جثامين 3 شهداء في حي التفاح بينهم طفل (فيديو)

شيع أهالي حي التفاح شرقي مدينة غزة، اليوم الأربعاء، جثامين 3 شهداء إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية مساء الثلاثاء.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية بعربات مفخخة في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف ضخمة أخرى في حي الشجاعية، مما أدى إلى دمار هائل في الممتلكات.

وأعلنت فرق الدفاع المدني بغزة ارتقاء شهيدين، بينهما طفل، وإصابة أكثر من 15 جريحا، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة السكني بمنطقة السنافور بحي التفاح.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بإصابة عدد من النازحات جراء قصف الاحتلال لمدرسة الدرج التي تؤويهن شرقي مدينة غزة.