إعلام إسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب زعيم الميليشيا المدعومة من الاحتلال

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل ياسر أبو شباب زعيم الميليشيا المدعومة من إسرائيل في قطاع غزة.

ومن جانبه طالب مراسل القناة 12 الإسرائيلية بضرورة إجراء تحقيق فيما إذا كان مقاتلو حماس نجحوا في اجتياز الخط الأصفر بغزة واغتالوا ياسر أبو شباب.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات الأولية داخل الأوساط الأمنية تشير إلى أن أبوشباب قُتل على يد أحد عناصر الميليشيا التابعة له.

ويعد أبو شباب، زعيم ما يسمى “القوات الشعبية”، وهي التشكيل الأكثر إثارة للجدل منذ ظهوره في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعترف -بحسب تسريبات نشرتها صحيفة يسرائيل هيوم- بأن حكومته دعمت هذه المجموعة بالسلاح “لحماية الجنود الإسرائيليين في مناطق التماس داخل غزة”.

وظهر ياسر أبو شباب برفقة عناصره شرقي رفح، بالتزامن مع عمليات أمنية تنفذها المقاومة لملاحقة المتورطين في التعاون مع الاحتلال عقب توقيع وقف إطلاق النار.

ووفق ما تم الإعلان عنه في العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الميليشيا التي يتزعمها أبو شباب تلقت دعما لوجستيا من وحدات إسرائيلية خاصة خلال الاجتياحات الأخيرة، قبل أن تختفي عن الأنظار مع بدء الحملة الأمنية الحالية.