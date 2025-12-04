“افعلوا بأعدائكم ما تفعله إسرائيل”.. دعوة رئيس المجلس الإسرائيلي الأمريكي تثير جدلا واسعا (فيديو)

أثارت تصريحات إيلان كار، الرئيس التنفيذي للمجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC)، موجة واسعة من الجدل والانتقادات، حيث طالب كار اليهود في الشتات بأن يفعلوا بمن وصفهم بأنهم “أعداؤهم” داخل أمريكا نفس ما تفعله إسرائيل بأعدائها في الشرق الأوسط.

ووصف إيلان في تصريح علني خلال مؤتمر يهودي، حرب الإبادة في غزة والهجمات العسكرية التي شنتها في عدد من الدول منها لبنان وسوريا، بأنها “نوع من المعجزات التي لم يتوقع أحد حدوثها”.

مطالبة صريحة بالعنف المميت

واعتبر مدونون ومعلقون أن التصريح، يمثل دعوة صريحة لتبني العنف والقتل والتنكيل بمنتقدي إسرائيل داخل الولايات المتحدة.

وتساءل أحد المدونين على المنصات الرقمية مستنكرا عما إذا كان كار يدعو إلى توجيه ضربات مزدوجة بالطائرات المسيّرة لمنتقديه، ووصف آخرون التصريح بأنه “تلميحات عنيفة بشكل عابر تدعو إلى ممارسة عنف مميت واسع النطاق”.

تحذير من “اللوبيات الصهيونية”

وفي السياق ذاته، اعتبر الناشط هيري بيتيت أن هذا الأمر “بالغ الأهمية”، داعيا إلى مواجهة “اللوبيات الصهيونية المتفوقة” في الغرب، التي تضع هدفا صريحا يتمثل في سحق النشاط المناهض للصهيونية لحماية مصالح “المستعمرة الصهيونية”.

ومن جانبه، انتقد المدون جيوف توماس الخطاب الإسرائيلي الذي وصفه بأنه “استفزازي ومفلت”، مشددا على أن هذا النوع من الاستفزاز المستمر سيؤدي حتما إلى رد من الناس المستفزين.

واعتبر أن “الصهيونية”، التي وصفها بأنها أيديولوجيا “كريهة”، سعت للهيمنة التامة وأوجدت أعداء لم يكونوا موجودين في الأصل.