“أصابنا الجرب”.. شح الماء يضاعف معاناة العائدين إلى مخيم جباليا المدمر (فيديو)

يهدد خطر العطش مئات العائلات الفلسطينية التي بدأت بالعودة تدريجيا إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تبين جولة لمراسل الجزيرة مباشر في المنطقة التي شهدت دمارا هائلا، حيث سويت أكثر من 95% من منازله، وأكثر من 90% من بنيته التحتية بالأرض.

وتضطر العائلات، وخاصة النساء والأطفال، إلى السير مسافات طويلة ومرهقة للحصول على المياه، تصل أحيانا إلى مناطق بعيدة مثل الشيخ رضوان، كما أوضحت إحدى النساء للجزيرة مباشر صعوبة الوضع.

والأخطر من ذلك، وفقا للمرأة، أن غياب المياه الصالحة للشرب والنظافة أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية، والإصابة بمرض الجرب.

تعثر وسط الركام والظلام

يعيش السكان ظروفا إنسانية قاسية، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، بدءا من الطعام وليس انتهاء بالفراش وأدوات الطهي، في ظل ترقبهم لقدوم فصل الشتاء، وما يصاحبه من رياح وأمطار دون أن يكون لديهم مأوى مناسب.

وتتضاعف معاناة الفئات الضعيفة، خاصة كبار السن، كما تروي امرأة تبلغ من العمر 57 عاما معاناتها، إذ تقول إنها تنام في الظلام وتسقط مرات عدة أثناء النوم.

مطالب لفتح المعابر وإدخال البيوت المتنقلة

وجهت العائلات الفلسطينية مناشدات عاجلة للعالم للتحرك والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، خاصة المياه والطعام.

كما طالبت بإدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات) لتعويض البيوت المدمرة، لأن الخيام لا تصلح لمواجهة برد الشتاء، وأكد النازحون ضرورة إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام من داخل المخيم.